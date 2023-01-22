الأهلي يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة ويبتعد بالصدارة

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قسا الأهلي على مضيفه الزمالك بفوزه عليه 3-صفر على ملعب القاهرة الدولي، وذلك في ختام منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.وابتعد الأهلي في الصدارة مع 34 نقطة بفارق 4 و7 نقاط تباعاً عن مطارديه المباشرين فيوتشر وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث. ويحتل الزمالك، حامل اللقب، المركز الرابع مع 26 نقطة.وسجل ثلاثية الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" (61) والبديل محمد شريف (75 و90).وكان الشوط الأول متواضعاً فنياً، وانحصر اللعب بغالبية فتراته في وسط الملعب مع تحفظ دفاعي من الجانبين من دون فاعلية هجومية وخطورة على المرميين.وفي الشوط الثاني، تمكّن الأهلي من افتتاح التسجيل بهجمة منظمة للأهلي بعد تمريرة من حسين الشحات خلف دفاع الزمالك، حوّلها حمدي فتحي برأسه إلى "كهربا" الذي أكملها رأسية أيضاً إلى يمين عواد في الشباك (61).