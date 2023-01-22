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رياضة

"نيوكاسل" يمدد سجله الخالي من الهزيمة

Lebanon 24
22-01-2023 | 05:00
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مدد نيوكاسل يونايتد سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إلى 15 مباراة، وهو رقم قياسي للنادي بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه كريستال بالاس، ليحافظ على شباكه نظيفة للمرة السادسة على التوالي.
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وكانت النتيجة كافية لعودة نيوكاسل إلى المركز الثالث فوق مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفاً على أرسنال غدا الأحد.

وسيطر فريق المدرب إيدي هاو على الشوط الاول وأهدر جويلينتون فرصتين، لكنه لم يستطع العثور على مساحات في دفاع بالاس بعد الاستراحة.
المصدر: الشرق
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