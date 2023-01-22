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رياضة

هل يفعلها الفريق السعودي؟ النصر مهتم بالتعاقد مع "صديق رونالدو"

Lebanon 24
22-01-2023 | 08:00
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أشار موقع "فوتبول إسبانيا" إلى أن هناك اهتمام من نادي النصر السعودي، بالتعاقد مع صديق كريستيانو رونالدو، اللاعب البرازيلي، مارسيلو فييرا.

ونقل الموقع عن الصحفي، آرون دومينجيز، أن رونالدو ومارسيلو "يمكن أن يكونا زملاء مرة أخرى حيث يتجه كلاهما نحو المراحل النهائية من مسيرتهما. ويلعب رونالدو الآن مع فريق النصر السعودي، الذي عبر عن اهتمامه بالتعاقد مع مارسيلو".
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بدورها كشفت صحيفة "UOL" البرازيلية عن اهتمام النصر بمارسيلو بعد رحيله الوشيك عن أولمبياكوس اليوناني. وقالت إن مارسيلو ينتهي عقده مع أولمبياكوس بنهاية الموسم الحالي، وإن الأخير لم يفاتحه بشأن تجديد عقده، ما يعزز فرص النصر للتعاقد مع اللاعب البالغ 34 عاما. (الحرة) 
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