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رياضة

مأساة مصارع عربي شاب.. ابتلعه بحر كاليفورنيا وأمه تنتظر عودته

Lebanon 24
22-01-2023 | 06:55
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فقدت الجالية العربية في الولايات المتحدة، بطل المصارعة العراقي حمزة السعودي، بعد أن ابتلعه البحر عند شاطئ مدينة باسيفيكا في ولاية كاليفورنيا، صباح الخميس.

وأعلنت السلطات في الولاية ظهر الجمعة، عن توقف البحث عن حمزة السعودي، بعد محاولات للعثور عليه طوال نهار الخميس.
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وقال صديق المفقود، العراقي رامي الراوي، في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "حمزة كان يمارس هواية الغطس في المياه الباردة برفقة صديقيه، وفجأة ظهرت موجة كبيرة سحبته بعيدا عن الشاطئ".
 
وأضاف الشاب أن "والدة الفقيد ما زالت تأمل بالعثور عليه، وهي تمضي وقتها عند الشاطئ عينه على أمل عودته إليها". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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