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رياضة
حيمديتش: نوير يشعر بأسف شديد
Lebanon 24
22-01-2023
|
14:00
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أكد حسن صالح حميديتش المسؤول الرياضي بمجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن حارس المرمى الدولي مانويل نوير يدرك أنه أخطأ بعد أن جازف بممارسة رياضة التزلج مما تسبب في إصابته بكسر في الساق.
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واضطر بايرن ميونخ بطل البوندسليغا للتعاقد مع الحارس السويسري يان سومر من بوروسيا مونشنغلادباخ لتعويض غياب نوير قائد المنتخب الألماني حتى نهاية الموسم، وربما أبعد من ذلك.
وقال حميديتش لمحطة "بيلد تي في" يوم الأحد: مانويل يدرك أنه ارتكب خطأ هذا أمر واضح، إنه أيضا يشعر بأسف شديد.
وأضاف: الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا ولمانويل هو تعافيه من إصابته وأن يعود قويا كما كان من قبل.
وأشار: سنعطيه كل الوقت وكل الدعم لكي يتعافى مجددا، بالطبع سنتحدث أيضا عن كل شيء أخر. (العربية)
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