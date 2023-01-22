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رياضة

بعد مباراة حماسية.. "النجمة" يتعادل مع "الأنصار" بنتيجة 1-1

Lebanon 24
22-01-2023 | 11:10
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بنتيجة 1-1، انتهت المباراة الحماسية التي جمعت الأنصار والنجمة عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي - جونية، وذلك في ختام المرحلة الثالثة الاخيرة ذهاباً، من مجموعة الصدارة للدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم.
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وافتتح الهدّاف السنغالي الحاج مالك تال التسجيل للانصار، في حين سجل قاسم الزين هدف التّعادل للنجمة.

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