أوجييه يفوز مرة تاسعة برالي مونتي كارلو

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حقق الفرنسي سيباستيان أوجييه، حامل لقب بطولة العالم للراليات ثماني مرات، فوزاً تاسعاً قياسياً في رالي مونتي كارلو، المرحلة الأولى من الموسم الجديد.وتقدم ابن الـ39 عاماً الذي لم يعد يشارك بانتظام في بطولة العالم خلال الموسم، على منافسيه منذ مساء الخميس ولم ينظر خلفه بعدها وفاز بتسع مراحل من أصل 18.وحل البلجيكي تييري نوفيل ثالثاً على متن هيونداي على بُعد 44.6 ثانية من أوجييه وأمام الويلزي إلفين إيفانز الذي حل رابعاً.أمام الإستوني أوت تاناك، بطل عام 2019، حل خامساً.تتألف بطولة هذا العام من 13 سباقاً، وتحل تالياً في رالي السويد (9-12 شباط) على طرقات مغطات بالثلج بنسبة 100 في المئة على بُعد بضع مئات من الكيلومترات من الدائرة القطبية الشمالية.