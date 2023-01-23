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رياضة

الزمالك يحدد موعد حسم مصير فيريرا

Lebanon 24
23-01-2023 | 02:00
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كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور أنه سيتم تحديد مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا عقب مباراة فاركو في المرحلة السابعة عشر الاثنين السادس من شباط المقبل.

وأضاف منصور في مؤتمر صحافي عقب الخسارة المذلة أمام غريمه التقليدي الأهلي 0-3، السبت، في ختام المرحلة الرابعة عشرة إن "فيريرا حصل على كل الدعم من جانب مجلس الإدارة، وتم دعمه رغم الإخفاقات السابقة" في إشارة إلى فشل الفريق في الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات بينها خروجه من مسابقة كاس مصر التي يحمل لقبها بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي.
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وتابع: "أصر فيريرا على أن يسلك مسار الفشل، وواصل العناد في اختياراته ليصبح استمراراه أمراً صعباً رغم ما أحمله له من تقدير"، موضحا أن مجلس الإدارة صوت على رحيل فيريرا بنسبة 9 أصوات مقابل صوت واحد، وأن القرار الرسمي سيعلن عقب مباراة فاركو في الدوري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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