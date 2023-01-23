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رياضة

ريال مدريد يتخطى مباراة صعبة على ملعب أتليتيك بلباو

Lebanon 24
23-01-2023 | 08:00
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فاز ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني 2-صفر في مباراة صعبة على ملعب أتليتيك بلباو ليضمن استمراره في المنافسة عن اللقب مع برشلونة المتصدر.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 44 نقطة في الترتيب بعد فوزه 1-صفر على خيتافي في وقت سابق من الأحد.
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ويتقدم الفريق الكتالوني بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد و6 نقاط عن صاحب المركز الثالث ريال سوسيداد، بينما يحتل بلباو المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

وحسم ريال مدريد، الذي خسر أمام فياريال في آخر مبارياته بالدوري، النقاط بفضل هدف بالشوط الأول من كريم بنزيمة وآخر عبر توني كروس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة 23 سقطت ضربة رأس عالية من ماركو أسينسيو في طريق بنزيمة، ليطلق المهاجم الفرنسي تسديدة مباشرة بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

وبعدما أهدر كل من أتليتيك وريال مدريد العديد من الفرص للتسجيل، ثم عزز الضيوف تقدمهم في الدقيقة 91 عندما مرر رودريغو الكرة للبديل كروس، الذي أطلق تسديدة منخفضة قوية من حافة منطقة الجزاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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