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رياضة

زوجة اللاعب الشهير تخرج عن صمتها بعد القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
23-01-2023 | 06:30
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دافعت عارضة الأزياء جوانا سانز، عن زوجها اللاعب البرازيلي داني ألفيس الموجود في السجن، بسبب تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 23 عاما.

 
 
ونشرت جوانا سانز صورة لها مع ألفيس عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" مع عبارة "معا".
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وعلقت سانز على صورة زوجها قائلة: "أطلب من وسائل الإعلام خارج منزلي احترام خصوصيتي في هذا الوقت، توفيت والدتي منذ أسبوع، لقد بدأت للتو في افتراض أنها لم تعد موجودة، لأعاني الآن من حالة زوجي، لقد فقدت الركيزتين الوحيدتين في حياتي، ولدي القليل من التعاطف، أريد الخصوصية بدلا من البحث عن الكثير من الأخبار عن آلام الآخرين، شكرا لكم". (روسيا اليوم)
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