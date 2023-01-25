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رياضة

ماجدا لينيت تصعد لقبل نهائي أستراليا المفتوحة

Lebanon 24
25-01-2023 | 02:00
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واصلت البولندية ماجدا لينيت مسيرتها الخيالية ببلوغ الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بتغلبها على كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا بنتيجة 6-3 و7-5.

وقدمت المصنفة 45 عالميا أداء رائعا في المجموعة الأولى واستفادت من ارتكاب بليسكوفا، التي سبق أن خسرت في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى مرتين، 14 خطأ سهلا.
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وتحسن أداء بليسكوفا في المجموعة الثانية لكن لينيت امتلكت الحلول أمام منافستها التشيكية وكسرت إرسالها لتتقدم 6-5 قبل أن تحسم المباراة.

وتلعب لينيت ضد أرينا سبالينكا المصنفة الخامسة في البطولة أو دونا فيكيتش من أجل مكان في النهائي.
المصدر: سكاي نيوز
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