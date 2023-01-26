"هل أنت مجنون".. تقرير يكشف سبب انفصال رونالدو عن وكيل أعماله بعد 20 عاماً!

كشف تقرير صحفي عن كواليس جديدة عقب فسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد قبل نهائيات كأس العالم 2022.



ودخل رونالدو في أزمة مع يونايتد، عقب إجراء النجم البرتغالي مقابلة تلفزيونية هاجم خلالها إدارة النادي والجهازين الفنيين الحالي والسابق.

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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رونالدو قال لوكيل أعماله السابق خورخي مينديز عقب فسخ عقده مع يونايتد، "إما أن تحصل لي على عرض من بايرن ميونخ أو تشيلسي أو ننفصل". ودخل رونالدو في أزمة مع يونايتد، عقب إجراء النجم البرتغالي مقابلة تلفزيونية هاجم خلالها إدارة النادي والجهازين الفنيين الحالي والسابق.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رونالدو قال لوكيل أعماله السابق خورخي مينديز عقب فسخ عقده مع يونايتد، "إما أن تحصل لي على عرض من بايرن ميونخ أو تشيلسي أو ننفصل".



وأثارت هذه اللهجة استهجان مينديز، الذي رد بدوره على طلب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وقال له: "أنت مجنون!".



وبحسب "الموندو"، فإن مينديز فشل في الحصول على أي عرض يبقي رونالدو في القارة الأوروبية، الأمر الذي دفع بالنجم البرتغالي لقبول عرض النصر السعودي.



وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد فجرت مفاجأة مدوية في الفترة الأخيرة، حين أكدت أن أحد المقربين من رونالدو، هو من قاد عملية التفاوض لانتقال "الدون" إلى النصر.



وأوضحت "ماركا" أن رجلا يدعى ريكاردو غوف، هو من اهتم بكافة التفاصيل المتعلقة بالعقد، في وقت لم يكن فيه أي دور لا من قريب أو من بعيد لخورخي مينديز في الاتفاق. (روسيا اليوم)