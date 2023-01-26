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رياضة

قرار مفاجئ من مودريتش بشأن عرض النصر السعودي!

Lebanon 24
26-01-2023 | 08:00
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أكدت تقارير صحفية أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، رفض عرضًا من نادي النصر، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد مودريتش مع ناديه ريال مدريد خلال صيف 2023، حيث دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر خلال الوقت الحالي.
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وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن مودريتش رفض العرض المقدم من نادي النصر رغم أنه مغري للغاية، لأنه يخطط لاستكمال مسيرته مع نادي ريال مدريد حتى الاعتزال.


وكان نادي النصر يرغب في الجمع بين كريستيانو رونالدو ومودريتش من جديد، بعدما نجح في ضم النجم البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (جول)
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