Advertisement

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نجم باريس سان جيرمان، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بات على أعتاب الانتقال لنادي الهلال السعودي.وقال الإعلامي السعودي عبد الله الفهيد، مقدم برنامج الحصاد الرياضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن فريق المحامين الخاص بميسي يتواجد في الرياض الآن، من أجل الاتفاق على بعض الشروط في عقد اللاعب مع مسؤولي الهلال.وأضاف الفهيد أنه يتم الاتفاق حاليا على تفاصيل السكن، ونقاط أخرى، بعد أن وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة جدا، حيث أصبحت هناك تفاصيل صغيرة تفصل ميسي عن الانضمام إلى الهلال في الصيف القادم. (روسيا اليوم)