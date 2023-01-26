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رياضة

لمن قال إبراهيموفيتش "لا تستحقون الاحترام"؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 16:00
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غيّر زلاتان إبراهيموفيتش رأيه بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي ويعتقد الآن بأنه أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور.

وانتقد إبراهيموفيتش تصرفات زملاء ميسي بعد فوزهم بكأس العالم، وقال: "تصرف لاعبي الأرجنتين بعد انتصارهم بالمونديال أمام فرنسا، كان سيئا".
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وأضاف "لقد نجحوا في حصد لقب كأس العالم، لكنهم لن يفوزوا بأي شيء آخر، العالم سيتذكر ميسي فقط، ولن يتذكرهم بسبب سلوك العديد منهم".

واختتم النجم السويدي "لا يمكننا احترام ذلك.. لأن هذه ليست طريقة تحقيق الانتصارات". (روسيا اليوم)
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