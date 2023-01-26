الركراكي: الهلال هو ريال مدريد آسيا

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أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أن مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية ستكون صعبة على الطرفين، لكن عامل الأرض والجمهور سيرجح كفة الفريق المغربي.وقال المدرب المغربي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الحدث العالمي المرتقب: سيكتشف الجميع جمهورًا استثنائيًا على شاكلة جماهير أميركا الجنوبية، وربما يكونون من أفضل الجماهير في العالم. أعتقد أنه ستكون هناك لوحات فنية وستكون الأجواء رائعة. لقد حظيت بعام استثنائي مع هذا الجمهور. الدار البيضاء هي حقًا مدينة تعشق كرة القدم.وتابع: "إنه أمر جيد للمغرب خاصة بعد مشوارنا في كأس العالم أن يرى الجميع أن لدينا كرة قدم وجمهور وملاعب جميلة. سيكون أمراً رائعًا لبلدنا".وأضاف حول المواجهة بين الفريقين العربيين: من المنتظر أن تكون مباراة متكافئة لأن الهلال نادي عملاق في السعودية وآسيا، إنه ريال مدريد آسيا".وختم: "لديهم أيضًا مشجعون ولاعبون على مستوى عالٍ جدًا. لكن عامل اللعب على أرضه سيساعد فريق الوداد بشكل خاص". (العربية)