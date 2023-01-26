هل يُشارك الرياضيون الروس في الألعاب الآسيوية؟

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عرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح الرياضيين الروس والبيلاروس فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية لتي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية في خريف 2023.وقال المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من الكويت مقرا له، على موقعه الرسمي "يجب أن يتمكن جميع الرياضيين، بصرف النظر عن جنسيتهم أو جواز سفرهم، من المشاركة في المسابقات الرياضية".وأضاف "عرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح الرياضيين الروس والبيلاروس المؤهلين فرصة للمشاركة في المسابقات الآسيوية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية".وقد تتيح هذه الخطوة للرياضيين الروس المشاركة في مسابقات بمثابة التأهيلية للأولمبياد الصيفي المقرر في باريس عام 2024. (روسيا اليوم)