بنزيمة وفينيسيوس يكملان انتفاضة ريال أمام أتليتيكو بالكأس

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سجل كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور هدفين في الوقت الإضافي ليحول ريال مدريد تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف على 10 من لاعبي الغريم أتليتيكو مدريد وتأهل إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الخميس.وفي ليلة شديدة البرودة بملعب سانتياغو برنابيو، الذي بيعت كل تذاكره في أول مباراة يستضيفها الريال خلال 77 يوما بعد فترة توقف بسبب كأس العالم، بدأ ريال ببطء بينما قاد أتليتيكو العديد من الهجمات المرتدة الخطيرة.وأرسل كوكي قائد أتليتيكو مدريد تمريرة رائعة إلى ناويل مولينا الذي هرب من الرقابة الدفاعية ومرر إلى ألفارو موراتا، خريج أكاديمية ريال، ليحول الكرة إلى المرمى الخالي بالدقيقة 19.وأهدر إيدر ميليتاو فرصة ذهبية للتعادل بالدقيقة 32 بعد تمريرة عرضية مثالية من توني كروس.وتحسن أداء ريال مدريد بنزول داني سيبايوس بدلا من المصاب فيرلان مندي بوقت متأخر في الشوط الأول.ومنح لاعب الوسط سيبايوس حيوية لريال الذي أصبح أكثر شراسة بعد الاستراحة.وأضاع بنزيمة فرصتين خطيرتين كما سدد فيدريكو فالفيردي بعيدا من خارج منطقة الجزاء.