تسديدتان فقط.. ماذا قدم رونالدو في مباراة النصر والاتحاد؟

Advertisement

سدد البرتغالي كريستيانو رونالدو كرتين فقط، إحداهما على المرمى، خلال مباراة فريقه النصر أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس.وخسر النصر (3-1) من الاتحاد ليودّع المسابقة. في حين سيواجه "العالمي" فريق الفيحاء في المباراة النهائية.وشارك كريستيانو أساسياً في هذه المباراة، وهو الظهور الرسمي الثاني له بقميص النصر بعدما لعب في الجولة الماضية من دوري روشن أمام الاتفاق. وصام في المباراتين عن التسجيل مجدداً.