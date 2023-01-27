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رياضة

تسديدتان فقط.. ماذا قدم رونالدو في مباراة النصر والاتحاد؟

Lebanon 24
27-01-2023 | 08:00
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سدد البرتغالي كريستيانو رونالدو كرتين فقط، إحداهما على المرمى، خلال مباراة فريقه النصر أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس.

وخسر النصر (3-1) من الاتحاد ليودّع المسابقة. في حين سيواجه "العالمي" فريق الفيحاء في المباراة النهائية.
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وشارك كريستيانو أساسياً في هذه المباراة، وهو الظهور الرسمي الثاني له بقميص النصر بعدما لعب في الجولة الماضية من دوري روشن أمام الاتفاق. وصام في المباراتين عن التسجيل مجدداً.
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