Advertisement

رياضة

بالصور... داني ألفيش يتقاسم زنزانته مع "كوتينيو"!

Lebanon 24
27-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1032817-638104200144487720.jpg
Doc-P-1032817-638104200144487720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير صحافية عن الروتين اليومي للمدافع البرازيلي داني ألفيش في زنزانته داخل السجن، إذ اتضح أنه يتقاسمها مع سجين برازيلي آخر يُدعى "كوتينيو".

وتم اعتقال ألفيش مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي، كما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مع اللاعب.
Advertisement

وأكدت صحيفة "El Periódico" الكتالونية أن ألفيش يقضي فترة احتجازه في سجن "بريانز 2" الذي يبعد 40 كيلومترًا عن برشلونة، ويتشارك زنزانته خلال الوحدة 13 مع متهمين اثنين آخرين بجرائم مماثلة وظروف اجتماعية مختلفة، أحدهما يُدعى "كوتينيو".

كما أشارت الصحيفة إلى أن الظهير الأيمن لا يتمتع بامتيازات داخل السجن ويعامل مثل الآخرين، ومساحة زنزانته حوالي ستة أمتار مربعة، وقد قررت السلطات أن مشاركتها مع أشخاص آخرين ستساعده على التكيف.

ويحتوي السجن على مستشفى من أجل توفير الرعاية الطبية للنزلاء، بالإضافة إلى مساحة للممارسة الرياضة، ويدرك داني أنه سيقضي وقتًا ليس بالقصير في السجن، ما يضطره للتأقلم مع الوضع الجديد. (العربية)
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-27
15:35 | 2023-01-27
14:00 | 2023-01-27
13:36 | 2023-01-27
08:00 | 2023-01-27
05:00 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website