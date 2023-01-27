بالصور... داني ألفيش يتقاسم زنزانته مع "كوتينيو"!

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كشفت تقارير صحافية عن الروتين اليومي للمدافع البرازيلي داني ألفيش في زنزانته داخل السجن، إذ اتضح أنه يتقاسمها مع سجين برازيلي آخر يُدعى "كوتينيو".وتم اعتقال ألفيش مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي، كما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مع اللاعب.وأكدت صحيفة "El Periódico" الكتالونية أن ألفيش يقضي فترة احتجازه في سجن "بريانز 2" الذي يبعد 40 كيلومترًا عن برشلونة، ويتشارك زنزانته خلال الوحدة 13 مع متهمين اثنين آخرين بجرائم مماثلة وظروف اجتماعية مختلفة، أحدهما يُدعى "كوتينيو".كما أشارت الصحيفة إلى أن الظهير الأيمن لا يتمتع بامتيازات داخل السجن ويعامل مثل الآخرين، ومساحة زنزانته حوالي ستة أمتار مربعة، وقد قررت السلطات أن مشاركتها مع أشخاص آخرين ستساعده على التكيف.ويحتوي السجن على مستشفى من أجل توفير الرعاية الطبية للنزلاء، بالإضافة إلى مساحة للممارسة الرياضة، ويدرك داني أنه سيقضي وقتًا ليس بالقصير في السجن، ما يضطره للتأقلم مع الوضع الجديد. (العربية)