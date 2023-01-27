Advertisement

رياضة

دمية معلّقة بحبل حول رقبتها تثير الذعر في إسبانيا.. ما القصة؟

Lebanon 24
27-01-2023 | 13:36
A-
A+
Doc-P-1032946-638104490486533168.png
Doc-P-1032946-638104490486533168.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلّقت دمية ترتدي قميص البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، في أسفل جسر بالقرب من ملعب تدريبات ريال مدريد.
وكُتب على لافتة معلقة على الجسر القريب من فالديبيباس: "مدريد تكره ريال".
هذه الحادثة سبقت ربع نهائي كأس إسبانيا بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في سانتياغو برنابيو.
Advertisement
 
وأثارت حادثة "ديربي الغضب" استنكاراً في الأوساط الرياضية. وسائل إعلام إسبانيا وصفت دمية فينيسيوس المعلّقة بأنها "هجوم عنصري وتهديد خطير" ضد المهاجم البرازيلي.
 
نادي ريال مدريد أدان بقوة تعليق دمية مشنوقة ترتدي قميص فينيسيوس جونيور لاعب الفريق، وقال في بيان: "هذه الهجمات التي يتعرض لها لاعبنا، أو التي يمكن أن يتعرض لها أي رياضي، لا مكان لها في مجتمعنا".
 
وقال أتلتيكو في بيان: "مثل هذه الأفعال بغيضة تماماً وغير مقبولة ومخزية للمجتمع".
 
وأضاف: "إن إدانتنا لأي عمل يمس كرامة الأشخاص أو المؤسسات هي قاطعة وصريحة".
وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً، معتبرة أنها قد تكون "جريمة كراهية"، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
 
يأتي ذلك استمراراً للأزمة الدائرة منذ فترة والتي طال خلالها لاعب ريال مدريد الكثير من الإهانات العنصرية داخل ملاعب كرة القدم وعبر التلفزيون.
 
وتلقى فينيسيوس العديد من الانتقادات بسبب رقصاته بعد تسجيل الأهداف منذ مطلع الموسم الجاري.
 

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-27
15:35 | 2023-01-27
14:00 | 2023-01-27
11:00 | 2023-01-27
08:00 | 2023-01-27
05:00 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website