الولايات المتحدة تستضيف نسخة كوبا أميركا 2024

ستقام نسخة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية (كونميبول) و6 من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وكتب اتحاد كونكاكاف، في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أنّ "كونميبول وكونكاكاف وقعا اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز كرة القدم وتطويرها في كلتا المنطقتين. وتشمل الاتفاقية مسابقات للمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات وبطولة جديدة للأندية للرجال".

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وأضاف البيان أنّ بطولة كوبا أميركا 2024 التي ستقام في الولايات المتحدة سيشترك في تنظيمها الاتحادان القاريان، حيث ستكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الولايات المتحدة البطولة، بعد نسخة عام 2016.





وكانت النسخة الأخيرة من بطولة كوبا أميركا قد أقيمت في عام 2021، وأحرزتها الأرجنتين بالفوز على البرازيل المضيفة في المباراة النهائية (1-0).

وستتأهل منتخبات الكونكاكاف الستة إلى كوبا أميركا 2024 عبر دوري أمم الكونكاكاف 2023/24، بينما ستشارك جميع منتخبات كونميبول في البطولة وعددها عشرة منتخبات.

وتشارك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في استضافة نهائيات كأس العالم عام 2026، ويُنظر إلى استضافة كوبا أميركا على أنها بناء مثالي لتلك البطولة العالمية.



كما ستضمن كوبا أميركا 2024 للدول الثلاث المضيفة للمونديال والتي تأهلت تلقائيا لنهائياتها التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا، خوض مباريات تنافسية إضافية في إطار استعداداتها للعرس العالمي. (روسيا اليوم)