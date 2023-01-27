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رياضة

ذات طابع سعودي.. رونالدو يظهر بساعة يد جديدة باهظة الثمن! (صورة)

Lebanon 24
27-01-2023 | 15:35
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بعد أيام قليلة من انتقاله إلى النصر السعودي، ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي بساعة جديدة باهظة الثمن.


وذكر موقع "sport bible" البريطاني، أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لديه ساعة يد جديدة تبلغ قيمتها 780 ألف دولار أميركي.
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وتتميز الساعة الجديدة للنجم البرتغالي بأنها ذات طابع سعودي، وتم تصميمها من الأحجار الكريمة وتحمل اللون الأخضر الذي يتواجد في علم المملكة السعودية.


وابتكرت الساعة من قبل شركة جاكوب العالمية، التي يروج رونالدو لمنتجاتها، وهي من نوع كافيار توربيون، وصندوقها مصمم من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، وبقياس 47 ملم × 15.85 ملم.
 
 
وتحتوي الساعة أيضا على 388 حجرا كريما من نوع تسافورت أخضر، وهو نوع مكون من الألمنيوم والكالسيوم.
 
ذات طابع سعودي.. رونالدو يظهر بساعة يبلغ سعرها مليون دولار تقريبا (صور)


ويعتقد أن هذه الأحجار أندر 200 مرة من الزمرد ولكنها أقل تكلفة.

كما تتميز الساعة بمظهر راق وفاخر، وتباع بسوار من جلد التمساح، مع مقاومة للماء حتى 30 مترا، وصممت هذه النسخة خصيصا لرونالدو.
 
ذات طابع سعودي.. رونالدو يظهر بساعة يبلغ سعرها مليون دولار تقريبا (صور)

وأشار "sport bible" إلى أن هذه الساعة ظهرت على يد رونالدو خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية والتي وصل إليها للانضمام للنصر. (روسيا اليوم)

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