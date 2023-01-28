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رياضة

الأهلي المصري يطير لمونديال الأندية بعد عودة 6 نجوم

Lebanon 24
28-01-2023 | 02:00
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يستعد الأهلي المصري للتوجه إلى المغرب، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يطير إلى الرباط على متن طائرة خاصة في الخامسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة.

واستعاد الأهلي عددا من لاعبيه المصابين الذين كانوا مهددين بالغياب عن مونديال الأندية، لكن لا تزال قائمة الفريق بها مقعد شاغر يحلم جمهور "الأحمر" أن يملأه مهاجم أجنبي قبل ساعات من البطولة.
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واستعاد الأهلي 6 من لاعبيه الأساسيين بعد تعافيهم من الإصابة، علما أن السداسي الذي غاب عن مباريات الفريق الأخيرة بدأ في العودة تدريجيا للتدريبات وآخر مباراتين للفريق قبل المونديال.

واللاعبون الستة هم المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وثنائي الدفاع محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، ووسط الميدان عمرو السولية، وجناحا الفريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم (كهربا).

كما تنحصر غيابات الأهلي في مونديال الأندية بسبب الإصابة في الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، اللذين انتهى موسمها مبكرا بسبب إصابتين في الرباط الصليبي.

ومن جهة أخرى، قال المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر في مؤتمر صحفي قبل نحو شهر، إن فريقه بحاجة للتعاقد مع مهاجم أجنبي، وأعلن عدم رضاه عن مهاجمي الفريق الحاليين.

ووعدت إدارة النادي وشركة الكرة بقيادة رئيسها عدلي القيعي، بالتعاقد مع "مهاجم أجنبي متميز، رغم أي عقبات مالية تقف عائقا أمام الفريق".

لكن القيعي، الملقب بمهندس صفقات الأهلي، تراجع في لقاء تلفزيوني قبل 5 أيام فقط من غلق سوق الانتقالات الشتوية، وأكد أن التعاقد مع مهاجم أجنبي بات أمرا صعبا، وأن الفريق "لم يعد بحاجة إلى مهاجم بعد عودة المصابين".

إلا أن مصادر أكدت لموقع "سكاي نيوز عربية" استمرار تكثيف الأهلي المفاوضات في أكثر من طريق، أملا في إنهاء ملف المهاجم الأجنبي ليلحق بالفريق إلى المغرب، بحيث يقيد قبل مباراة أوكلاند سيتي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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