كلوب عن صلاح: أداؤه تراجع لهذا السبب

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إعترف المدير الفني لليفربول الإنكليزي يورغن كلوب، بأن نجم الفريق محمد صلاح "يعاني" بعد التغييرات التي طرأت على خط هجوم الفريق هذا الموسم.وفي مؤتمر صحافي قبل رحلة ليفربول لمواجه برايتون على أرضه في كأس الاتحاد الإنكليزي، الأحد، سئل كلوب عن المهاجم المصري الذي سجل 3 أهداف فقط في آخر 10 مباريات.ويمتلك صلاح هذا الموسم 17 هدفا بجميع المسابقات، منها 7 في الدوري الإنكليزي الممتاز، ويبقى بعيدا جدا عن متصدر قائمة هدافي المسابقة إرلينغ هالاند صاحب الـ25 هدفا.وقال كلوب للصحافيين: "نعم بالطبع إنه يعاني. كان الثلاثي الهجومي يعمل جيدا، كل شيء كان واضحا. أنت تخلق شعورا بشأن الكثير من الأشياء مثل مكان زميلك في الفريق ومكان تمرير الكرة من دون النظر".لكن المدرب الألماني تحدث عن التغييرات الكبرى التي طرأت على خط هجوم الفريق هذا الموسم، موضحا: "لا يمكننا توقع العودة إلى أفضل ما لدينا والفوز 5-0 ثم الذهاب إلى المباراة التالية. علينا أن نعمل بجد. لا أحد يريد سماع ذلك لكن علينا أن نفعل ذلك".