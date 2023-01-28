مونديال اليد.. الدنمارك إلى النهائي الثالث على التوالي

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تابعت الدنمارك سيطرتها على منافسات كرة اليد العالمية ببلوغها المباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا، عندما تغلبت على إسبانيا 26-23 الجمعة في مدينة غدانسك بنصف نهائي نسخة 2023 التي تستضيفها بولندا والسويد.وضربت الدنمارك المتوجة بلقب النسختين الأخيرتين عامي 2019 و2021 الساعية إلى تحقيق ثلاثية غير مسبوقة، موعدا في نهائي الأحد في ستوكهولم مع فرنسا، التي تغلبت على السويد 31-26.وتوجت الدنمارك بلقب عام 2019 على حساب النرويج عندما استضافت النهائيات مشاركة مع ألمانيا، والنسخة الأخيرة في مصر على حساب السويد، علما أنها خسرت 3 مباريات نهائية أعوام 1967 أمام تشيكوسلوفاكيا، و2011 أمام فرنسا، و2013 أمام إسبانيا المتوجة باللقب مرتين.