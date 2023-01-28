18
o
بيروت
17
o
طرابلس
0
o
صور
18
o
جبيل
-6
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مونديال اليد.. الدنمارك إلى النهائي الثالث على التوالي
Lebanon 24
28-01-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابعت الدنمارك سيطرتها على منافسات كرة اليد العالمية ببلوغها المباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا، عندما تغلبت على إسبانيا 26-23 الجمعة في مدينة غدانسك بنصف نهائي نسخة 2023 التي تستضيفها بولندا والسويد.
Advertisement
وضربت الدنمارك المتوجة بلقب النسختين الأخيرتين عامي 2019 و2021 الساعية إلى تحقيق ثلاثية غير مسبوقة، موعدا في نهائي الأحد في ستوكهولم مع فرنسا، التي تغلبت على السويد 31-26.
وتوجت الدنمارك بلقب عام 2019 على حساب النرويج عندما استضافت النهائيات مشاركة مع ألمانيا، والنسخة الأخيرة في مصر على حساب السويد، علما أنها خسرت 3 مباريات نهائية أعوام 1967 أمام تشيكوسلوفاكيا، و2011 أمام فرنسا، و2013 أمام إسبانيا المتوجة باللقب مرتين.
وستكون المواجهة ثأرية للدنمارك أمام فرنسا حاملة اللقب العالمي 6 مرات، حيث خسر المنتخب الاسكندنافي أمام فرنسا في نهائي 2011 ونهائي دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة 2021 في اليابان 23-25.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليس مُفاجئاً.. إنخفاض الدولار متوقّع وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
ليس مُفاجئاً.. إنخفاض الدولار متوقّع وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
15:22 | 2023-01-27
27/01/2023 03:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر المُهم
Lebanon 24
لمن لديه دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر المُهم
12:12 | 2023-01-28
28/01/2023 12:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة حاسمة.. هل توقف تحويل الدولار إلى لبنان؟
Lebanon 24
معلومة حاسمة.. هل توقف تحويل الدولار إلى لبنان؟
02:45 | 2023-01-28
28/01/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلاً.. ماذا حصل مع المصارف؟
Lebanon 24
ليلاً.. ماذا حصل مع المصارف؟
03:15 | 2023-01-28
28/01/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينتشر في الطيونة ويُغلق مداخل عين الرمانة.. ما القصّة؟
Lebanon 24
الجيش ينتشر في الطيونة ويُغلق مداخل عين الرمانة.. ما القصّة؟
04:27 | 2023-01-28
28/01/2023 04:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2023-01-28
غالتييه يقر بصعوبة بقاء نافاس مع باريس سان جيرمان
12:58 | 2023-01-28
صحيفة بريطانية تصدر تصنيفا لأفضل 100 لاعب في 2022.. من تصدر القائمة؟
12:20 | 2023-01-28
ديمبلي يتعرض للإصابة أمام جيرونا ويغادر الملعب
08:00 | 2023-01-28
رونالدو وشريكته.. حياة باذخة في السعودية ومعاملة "ملكية"
07:00 | 2023-01-28
طاهٍ براتب مغرٍ.. "طبق فريد" يصعّب مهمة رونالدو
06:24 | 2023-01-28
إستياء كبير من رونالدو في السعودية... ما السبب؟!
فيديو
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
28/01/2023 21:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
28/01/2023 21:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
28/01/2023 21:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact