Advertisement

رياضة

مونديال اليد.. الدنمارك إلى النهائي الثالث على التوالي

Lebanon 24
28-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1033113-638105001932170000.JPG
Doc-P-1033113-638105001932170000.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابعت الدنمارك سيطرتها على منافسات كرة اليد العالمية ببلوغها المباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا، عندما تغلبت على إسبانيا 26-23 الجمعة في مدينة غدانسك بنصف نهائي نسخة 2023 التي تستضيفها بولندا والسويد.
Advertisement

وضربت الدنمارك المتوجة بلقب النسختين الأخيرتين عامي 2019 و2021 الساعية إلى تحقيق ثلاثية غير مسبوقة، موعدا في نهائي الأحد في ستوكهولم مع فرنسا، التي تغلبت على السويد 31-26.

وتوجت الدنمارك بلقب عام 2019 على حساب النرويج عندما استضافت النهائيات مشاركة مع ألمانيا، والنسخة الأخيرة في مصر على حساب السويد، علما أنها خسرت 3 مباريات نهائية أعوام 1967 أمام تشيكوسلوفاكيا، و2011 أمام فرنسا، و2013 أمام إسبانيا المتوجة باللقب مرتين.
 
وستكون المواجهة ثأرية للدنمارك أمام فرنسا حاملة اللقب العالمي 6 مرات، حيث خسر المنتخب الاسكندنافي أمام فرنسا في نهائي 2011 ونهائي دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة 2021 في اليابان 23-25.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-01-28
12:58 | 2023-01-28
12:20 | 2023-01-28
08:00 | 2023-01-28
07:00 | 2023-01-28
06:24 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website