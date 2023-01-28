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رياضة

إستياء كبير من رونالدو في السعودية... ما السبب؟!

Lebanon 24
28-01-2023 | 06:24
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سقط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في اختباره الحقيقي الأول مع فريقه الجديد النصر الذي ودع كأس السوبر السعودي بخسارته أمام غريمه اتحاد جدة بنتيجة 1-3 في الدور نصف النهائي.

وبعد هذه الخسارة والإقصاء، صبت جماهير النصر جام غضبها على رونالدو، ووجهت له انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أدائه المخيب في المباراة وعدم تمكنه من مساعدة الفريق في أحلك الظروف.
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وقال اللاعب السعودي السابق حسين عبد الغني عن رونالدو: "في المباراتين ضد الاتفاق والاتحاد كريستيانو رونالدو غير مقنع ومافيه أي إضافة للفريق واللي يزعل يزعل".

وكتب أحد مشجعي النصر على "تويتر": "كريستيانو رونالدو أخرج من النصر.. كريستيانو رونالدو لم يقدم أي شيء. حتى جملة كروية لم يقدمها. هجمه واحده لم يقدمها. أرجوك أخرج من النصر.. النصر لن يتحمل النكسات بسببك.. خسر بطولة وخسر هيبته وقوته". (روسيا اليوم)





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