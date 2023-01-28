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رياضة

طاهٍ براتب مغرٍ.. "طبق فريد" يصعّب مهمة رونالدو

Lebanon 24
28-01-2023 | 07:00
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قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "يكافح" من أجل العثور على طاهٍ خاص به، على الرغم من "الراتب المغري"، الذي يقترحه.

وانتقل "الدون"، قبل أيام، إلى السعودية بعد توقيعه عقدا لمدة عامين مع فريق النصر السعودي، قادما إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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وذكر المصدر أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما يدرك أن "التقاعد يقترب أكثر فأكثر"، مشيرا إلى أن فكرة الاستقرار بشكل دائم في البرتغال تراوده.
 
وأبرز أن رونالدو حصل على قطعة أرض، لا تبعد كثيرا على لشبونة، سيبني عليها "قصرا صغيرا"، بمجرد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف.
 
ومن أجل "قصر التقاعد"، يبحث مهاجم النصر عن موظفين، من بينهم المسؤول عن الطبخ وشؤون المطبخ.
 
راتب مغرٍ

ذكرت صحيفة "Correio de Manha" البرتغالية أن "CR7" مستعد لتقديم ما يصل إلى 5200 يورو شهريا (5651 دولارا) لشيف المنزل.
في المقابل، طلبات رونالدو ليست سهلة وبسيطة. لكي يتم التعاقد مع "الدون"، يجب أن يعرف الطاهي العديد من الأطباق المحلية والعالمية، خاصة تلك التي يفضلها الزوجان، مثل السوشي الياباني أو سمك القد المشوي المفضل لدى اللاعب.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عدة بنود في العقد، معظمها يتعلق بالسرية.
ويريد رونالدو وزوجته جورجينا رودريغيز التأكد من أن ما يحدث داخل المنزل لا يتم كشفه نهائيا لوسائل الإعلام. (سكاي نيوز عربية) 
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