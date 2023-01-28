مارسيليا يعلن توصله لاتفاق لضم المغربي أوناحي





ولم يذكر مرسيليا قيمة ومدة صفقة انتقال ابن الـ22 عامًا الذي برز في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 وساهم في وصوله المفاجئ إلى نصف النهائي.

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وأشارت وسائل إعلامية عدة أن قيمة الصفقة ستبلغ عشرة ملايين يورو. أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم السبت أنه توصل إلى "اتفاق مبدئي مع أنجيه" لضم لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي "بشكل نهائي".ولم يذكر مرسيليا قيمة ومدة صفقة انتقال ابن الـ22 عامًا الذي برز في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 وساهم في وصوله المفاجئ إلى نصف النهائي.وأشارت وسائل إعلامية عدة أن قيمة الصفقة ستبلغ عشرة ملايين يورو.

وأثيرت، منذ عدة أيام، تكهنات كثيرة بشأن مستقبل أوناحي الذي يتمتع بفنيات عالية بالإضافة إلى تألقه في المراوغات.



وشارك أوناحي أساسيًا في جميع مباريات المونديال باستثناء مباراة تحديد المركز الثالث ضد كرواتيا (خسارة 2-1).