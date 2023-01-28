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رياضة

ديمبلي يتعرض للإصابة أمام جيرونا ويغادر الملعب

Lebanon 24
28-01-2023 | 12:20
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غادر عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الملعب بعد 25 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه ضد جيرونا، يوم السبت، بسبب الإصابة.

وتعرض ديمبلي لإصابة عضلية أثناء ركضه بالكرة دون تدخل من منافسي الخصم ليغادر الملعب ويشارك بدلاً منه بيدري.
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وسيكشف النادي الإسباني عن طبيعة الإصابة ومدة التعافي فور خضوع اللاعب لفحوصات طبية.

ويملك اللاعب الفرنسي المتألق سجلاً طويلاً من الإصابات منذ انضمامه لنادي برشلونة عام 2017. ويعود تاريخ آخر إصابة تعرض لها مع الفريق إلى نوفمبر 2021 وغاب وقتها 18 يوماً.
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