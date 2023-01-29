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رياضة

الكشف عن مدة غياب ديمبيلي بعد إصابته ضد جيرونا

Lebanon 24
29-01-2023 | 02:00
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تعرَّض الفرنسي عثمان ديمبيلي لإصابة على مستوى الفخذ الأيسر، في مباراة فريقه برشلونة أمام مضيفه جيرونا برسم الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

ولم يقدر ديمبيلي على مواصلى المواجهة، فغادر أرضية الميدان في الدقيقة (26) تاركا مكانه لزميله بيدري.
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واصابة اللاعب الفرنسي، ضربة موجعة لمدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، الذي سيفتقد خدمات أحد أهم مهاجميه في المباريات المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن فترة غياب ديمبيلي عن الميادين لن تقل عن 3 أسابيع، وهذا يعني تضييع اللاعب لعدد مهم من المباريات الكبيرة، ولعل أبرزها مواجهة الذهاب ضد مانشستر يونايتد (16 شباط) ضمن منافسات الدور المؤهل إلى دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات ريال بيتيس وإشبيلية وفياريال في الدوري الإسباني.
 
وعبّر تشافي عن أسفه لإصابة لاعبه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة جيرونا، وقال تشافي: "أعتقد أنه (ديمبيلي) يعاني من إصابة، لقد شعر بانزعاجات على مستوى عضلة الفخذ، وأتمنى أن تكون إصابته خفيفة. سنفتقد لاعبنا الذي يصنع دائما الفارق".

ويعدّ ديمبيلي من أبرز لاعبي برشلونة هذا الموسم من حيث الأرقام؛ إذ شارك في 28 مباراة في جميع المسابقات، منها 18 مواجهة في الدوري الإسباني وسجل خلالها 5 أهداف، بالإضافة إلى صناعته لخمسة أهداف أخرى لزملائه. (win win)
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