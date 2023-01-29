ما هي حقيقة توديع مودريتش للاعبي ريال مدريد؟

انتشر مقطع فيديو للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، وهو يقوم بمصافحة زملائه في غرفة ملابس نادي ريال مدريد.

ورأى البعض أن لوكا يودع رفاقه قبل الانتقال إلى نادي النصر السعودي، لكن اتضح أن هذا الفيديو يعود إلى مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، في مباراة كأس ملك إسبانيا.

🤩 ¡Noche de abrazos y REMONTADA! 🤩

📺➕ DIARIES DERBI 👇#CopaDelRey | @emirates — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 27, 2023 Advertisement

وقدم نادي النصر عرضًا إلى لوكا مودريتش من أجل إقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي، ومازال اللاعب الكرواتي يدرسه.





وكان الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد قد نشر الفيديو بالفعل أمس الجمعة، معلقًا عليه: "ليلة العناق والعودة في النتيجة، في يوم الديربي".



واعتاد لاعبو ريال مدريد على حرص مودريتش دائمًا بعد كل انتصار، على التوجه إلى جميع اللاعبين، ومصافحتهم وتهنئتهم بعد تحقيق الانتصار، ولا علاقة بين هذا الأمر وانتقاله إلى نادي النصر. (جول)