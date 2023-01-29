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رياضة

سيميوني يلمح للرحيل عن أتلتيكو مدريد!

Lebanon 24
29-01-2023 | 08:00
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تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن مستقبله مع النادي ونتائج الفريق بالفترة الأخيرة.

وقال سيميوني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمباراة أوساسونا عن تجديد عقده: "عقدي يعتمد كثيرًا على كيفية إنهاء الموسم، ولا أعلم المستقبل وإذا كنت سأستمر في أتلتيكو أم لا، في نهاية كل موسم نجتمع معًا لنرى كيف نستمر وهذا العام لن يكون الاستثناء".
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وغضب المدرب من أسئلة الصحفيين، وقال: "الأمر أكثر تعقيدًا مما تقترحه ستكتشف ما سيحدث عندما ينتهي الموسم".

وخاض سيميوني البالغ من العمر 52 عامًا أكثر من 150 مباراة مع أتلتيكو مدريد على مدار فترتين في تاريخه خلال أيام لعبه قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2006 ويبدأ مسيرته التدريبية.

وفاز المدرب الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني مرتين ووصل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين أيضًا.


ويلتقي فريق أتلتيكو مدريد اليوم الأحد مع نظيره أوساسونا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني. (جول)
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