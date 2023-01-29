بينهم 7 عرب.. اليكم أفضل 10 لاعبين لعام 2022 حسب صحيفة "الغارديان"

كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2022.

وضمت القائمة أسماء 7 لاعبين عرب من بينهم 5 من المغرب، بالإضافة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي .

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وجاء صلاح (العاشر عالميا) في صدارة أفضل اللاعبين العرب، متقدما على المغربي أشرف حكيمي (16 عالميا)، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وعلى الحارس المغربي لنادي إشبيلية الإسباني، ياسين بونو (43 عالميا)، والمغربي الآخر سفيان أمرابط (49 عالميا) متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي.



واحتل الجزائري محرز (51 عالميا) المركز الخامس عربيا، وخلفه الثنائي المغربي، حكيم زياش (63 عالميا) نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، وعز الدين أوناحي (79 عالميا) لاعب نادي أنجيه الفرنسي.





إلى ذلك، تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، قائمة أفضل اللاعبين لعام 2022، وخلفه زميله في الفريق الفرنسي كيليان مبابي، ثم الفرنسي الآخر كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني.





يجدر الذكر أن الصحيفة البريطانية اعتمدت هذا الترتيب، استنادا إلى عملية تصويت قامت بها بمشاركة 206 لاعبين من مختلف أنحاء العالم.



وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم 2022 وفقا لاختيارات "ذا غارديان" على النحو الآتي:



ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/ الأرجنتين)؛

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/ فرنسا)؛

كريم بنزيما (ريال مدريد/ فرنسا)؛

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي/ النرويج)؛

لوكا مودريتش (ريال مدريد/ كرواتيا)؛

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي/ بلجيكا)؛

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة/ بولندا)؛

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/ البرازيل)؛

تيبو كورتوا (ريال مدريد/ بلجيكا)؛

محمد صلاح (ليفربول/ مصر). (win win)