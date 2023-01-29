Advertisement

رياضة

ديوكوفيتش يتوج بلقبه العاشر في أستراليا المفتوحة ويزاحم نادال

Lebanon 24
29-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1033480-638105985794239308.PNG
Doc-P-1033480-638105985794239308.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توج لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش مسيرته الرائعة في بطولة أستراليا المفتوحة وتوج بلقبه العاشر في البطولة بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6 / 3 و7 / 6 (7 / 4) و7 / 6 (7 / 5) يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.
Advertisement

وعزز ديوكوفيتش رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب أستراليا المفتوحة، رافعا رصيده من الألقاب في البطولة إلى عشرة ألقاب، كما عادل الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، رافعا رصيده إلى 22 لقبا بالتساوي مع الإسباني رافاييل نادال.

وإلى جانب الفوز باللقب الغالي، استعاد ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس، والتي اعتلاها في الماضي لفترات أكثر من أي لاعب آخر منذ بدء العمل بالتصنيف.

وأسدل الستار يوم الأحد على فعاليات هذه النسخة من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي، بمباراة مثيرة بين ديوكوفيتش وتسيتسيباس المصنفين الرابع والثالث للبطولة على الترتيب. (العربية) 

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-01-29
08:00 | 2023-01-29
05:00 | 2023-01-29
02:43 | 2023-01-29
02:00 | 2023-01-29
23:35 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website