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رياضة
ديوكوفيتش يتوج بلقبه العاشر في أستراليا المفتوحة ويزاحم نادال
Lebanon 24
29-01-2023
|
11:00
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توج لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش مسيرته الرائعة في بطولة أستراليا المفتوحة وتوج بلقبه العاشر في البطولة بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6 / 3 و7 / 6 (7 / 4) و7 / 6 (7 / 5) يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.
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وعزز ديوكوفيتش رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب أستراليا المفتوحة، رافعا رصيده من الألقاب في البطولة إلى عشرة ألقاب، كما عادل الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، رافعا رصيده إلى 22 لقبا بالتساوي مع الإسباني رافاييل نادال.
وإلى جانب الفوز باللقب الغالي، استعاد ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس، والتي اعتلاها في الماضي لفترات أكثر من أي لاعب آخر منذ بدء العمل بالتصنيف.
وأسدل الستار يوم الأحد على فعاليات هذه النسخة من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي، بمباراة مثيرة بين ديوكوفيتش وتسيتسيباس المصنفين الرابع والثالث للبطولة على الترتيب. (العربية)
المصدر:
العربية
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