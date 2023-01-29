رسميا.. تشيلسي يبرم سابع صفقاته في الانتقالات الشتوية الجارية

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أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد، انتقال ظهيره الأيمن الفرنسي مالو غوستو إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو وخمسة ملايين مكافآت لمدة سبع سنوات ونصف.وقبل انضمامه إلى الفريق اللندني عاشر الدوري الممتاز، سيبقى غوستو (19 عاما) مع تاسع الدوري الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم.وبات غوستو سابع صفقة لتشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد الأوكراني ميخايلو مودريك، والإيفواري دافيد داترو فوفانا، والفرنسي بنوا بادياشيل، والإنجليزي نوني مادويكي والبرازيلي أندري سانتوس في صفقات دائمة، والبرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.وفرض غوستو نفسه أساسيا في تشكيلة ليون على حساب ليو دوبوا الذي انتقل هذا الصيف إلى غلطة سراي التركي، فلعب 77 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات. (روسيا اليوم)