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رياضة

لجنة الانضباط تعاقب الهلال بسبب سلوك جماهيره

Lebanon 24
29-01-2023 | 16:00
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فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال ضد نادي الهلال لخروج الجماهير عن النص خلال المواجهة أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وبحسب البيان المنشور عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فإن العقوبة جاءت نظرا لإلقاء جماهير الهلال قوارير المياه من المدرجات الامر الذي تسبب في إصابة أحد مسؤولي المباراة أمام الفيحاء.
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وانتهت المباراة بفوز الفيحاء على الهلال بهدف نظيف في المربع الذهبي لكأس السوبر السعودي يوم الخميس الماضي.

كما قررت لجنة الإنضباط فرض عقوبة بحق ثنائي النصر نواف بوشل وعبد المجيد الصليهم لغيابهما عن لقاء وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة بعد نهاية المباراة أمام الاتحاد في المربع الذهبي لكأس السوبر السعودي.

وألزمت اللجنة بوشل والصليهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. (العربية)       

المصدر: العربية
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