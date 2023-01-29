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رياضة
نيس يحقق فوزاً ثميناً على ليل
Lebanon 24
29-01-2023
|
23:00
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حقق نيس الأهم بفوزه الثمين على ضيفه ليل 1-صفر الأحد على ملعب "أليانز ريفييرا" في نيس في المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويدين نيس بفوزه الى غايتان لابورد مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 35 وإلى تألق حارس مرماه الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل الذي أنقذه من أهداف عدة.
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وواصل نيس نتائجه الجيدة بقيادة مدربه الجديد ديدييه ديغار خليفة السويسري لوسيان فافر المقال من منصبه، فحصد النقطة السابعة في المباريات الثلاث بإشرافه رافعا رصيده الى 28 نقطة في المركز التاسع ومنعشا آماله في المنافسة على إحدى المراكز الأوروبية.
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