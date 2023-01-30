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رياضة

باريس سان جيرمان يواصل نتيجته السيئة...

Lebanon 24
30-01-2023 | 02:00
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واصل باريس سان جيرمان نتائجه السيئة عندما اهتزت شباكه قرب النهاية ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه ستاد رانس بعد أن أكمل اللقاء بعشرة لاعبين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ومنح نيمار التقدم لصاحب الأرض في بداية الشوط الثاني قبل طرد زميله ماركو فيراتي بعد وقت قليل من مشاركته كبديل.
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وأدرك فلوريان بالوجن التعادل لرانس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأهدر باريس سان جيرمان، الذي افتقر للإبداع، فرصة تعزيز صدارته بفارق خمس نقاط واستغلال تعثر لانس وأولمبيك مرسيليا وموناكو بعد تعادل منافسيه السبت.

ويملك حامل اللقب، الذي خسر مرتين في آخر ثلاث مباريات، 48 نقطة من 20 مباراة متقدما بثلاث نقاط على لانس.
 
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