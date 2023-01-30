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رياضة

تعادل محبط للريال بملعبه مع سوسيداد

Lebanon 24
30-01-2023 | 05:00
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أفلت ريال سوسيداد المقاتل بنقطة من ملعب سانتياجو برنابيو حين فرض التعادل دون أهداف على ريال مدريد في مباراة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

سدد ريال مدريد 20 مرة نحو المرمى مقابل سبع محاولات فقط للزوار ويرجع فضل في انتزاع النقطة إلى تألق الحارس أليكس ريميرو.
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وأهدر فينيسيوس جونيور فرصتين من مسافة قريبة خلال الشوطين تصدى ريميرو لهما، كما أجهض الحارس جهود كريم بنزيمة وتوني كروس ورودريغو.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة عقب فوزه 1-صفر على جيرونا السبت، ويتفوق بخمس نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي سوسيداد بالمرتبة الثالثة ولديه 39 نقطة ولعب مباراة أكثر من ثنائي القمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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