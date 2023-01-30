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رياضة

طعن مدرب وإصابة 3 لاعبين... إليكم تفاصيل ما جرى في مباراة لكرة القدم!

Lebanon 24
30-01-2023 | 08:00
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بحسب تقرير نشرته "ذا صن" البريطانية، تعرّض مدرب نادي فيرغاس للطعن بعد مباراة فريقه ضدّ بيدرو هيدالغو بي، في إحدى مواجهات الدرجات في إسبانيا.
 
وفي التفاصيل، قفز أربعة أفراد إلى أرض الملعب بهدف الاعتداء على أعضاء فريق فيرغاس. وكان أحد المهاجمين يتجه إلى مهاجمة المعد البدني للفريق، لكن دانييل خوسيه ترافييسو، مدرب فيرغاس، تدخل لمنع الاعتداء، وطعن في يده.
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كما تلقى لاعب من ضربة في رقبته واحتاج إلى عناية طبية، وذهب لاعبان آخران إلى مستشفى سانتا كاتالينا نتيجة لتلقيهما عدة ضربات متفاوتة.

وأوضحت التقارير أن سيارات الشرطة والإسعاف سرعان ما تواجدت في مكان الحادث، إلا أن المهاجمين الأربعة تمكنوا من الفرار دون أن تتعرف الشرطة عليهم. (العربية)
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