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رياضة

مدرب النصر السعودي يكشف مفاجأة حول مستقبل رونالدو مع الفريق... ماذا أعلن؟

Lebanon 24
30-01-2023 | 11:00
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أثار الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني للنصر السعودي الشكوك حول استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق حتى نهاية عقده.

وقال المدرب الفرنسي في تصريح أبرزه موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "كريستيانو لن يعتزل مع النصر، سيعود إلى أوروبا في نهاية مسيرته للاعتزال هناك".
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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن كلمات غارسيا تؤكد الأنباء التي انتشرت حول بند في عقد رونالدو مع النصر، يسمح لـ"صاروخ ماديرا" بالعودة إلى أوروبا الموسم المقبل.

وسبق أن قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن رونالدو اتفق عند توقيعه مع النصر، على انتقاله في الموسم المقبل إلى صفوف نيوكاسل يونايتد الإنكليزي المملوك سعوديا، إذا نجح "الماكبايس" في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا. (روسيا اليوم)

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