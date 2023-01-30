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رياضة
ألفيش يخوض مباراته الأولى في السجن
Lebanon 24
30-01-2023
|
14:00
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن اللاعب البرازيلي داني ألفيش، خاض مباراته الأولى في السجن الذي يتواجد به في برشلونة، وتمكن بالفعل من التأقلم مع وضعه الجديد. وأثار وجوده فرحة عارمة في ساحة السجن بين زملائه السجناء الذين أرادوا رؤيته يلعب.
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ويتشارك لاعب برشلونة السابق والبالغ من العمر 39 عاما، والمسجون من دون كفالة، الزنزانة مع شخص يعرفه بالفعل، يدعى كوتينيو، الذي كان حارسا شخصيا لرونالدينيو. (العربية)
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