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رياضة

الجمهور السعودي يدوس بأقدامه على قميص رونالدو! (فيديو وصور)

Lebanon 24
30-01-2023 | 06:22
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بعد انضمامه الى النصر السعودي بداية كانون الثاني في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، مازال كريستيانو رونالدو، يبحث عن بصمته الأولى مع الفريق، سواء كانت هدفًا أو تمريرة حاسمة.


ولعب رونالدو مباراتين بالقميص الأصفر، الأولى في الدوري السعودي والثانية في نصف نهائي كأس السوبر، ولم يُسجل خلالهما وقد خسر الثانية مع فريقه أمام الاتحاد بنجمه عبد الرزاق حمدالله، وهو ما فجر الانتقادات ضده وبقية اللاعبين.
 
 
وبعد نهائي السوبر، نشرت صحيفة ماركا الإسبانية مقطع فيديو ظهر خلاله أحد الجماهير يدوس بأقدامه على قميص رونالدو بالرقم 7.
 
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ولم تجزم الصحيفة إن كان الفاعل جمهور النصر أم الاتحاد، لكن يبدو من المشاهد أن أحد جماهير العميد كان الفاعل، حيث كان يرتدي وشاح الفريق.
 
 

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