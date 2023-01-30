الجمهور السعودي يدوس بأقدامه على قميص رونالدو! (فيديو وصور)

بعد انضمامه الى النصر السعودي بداية كانون الثاني في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، مازال كريستيانو رونالدو، يبحث عن بصمته الأولى مع الفريق، سواء كانت هدفًا أو تمريرة حاسمة.





ولعب رونالدو مباراتين بالقميص الأصفر، الأولى في الدوري السعودي والثانية في نصف نهائي كأس السوبر، ولم يُسجل خلالهما وقد خسر الثانية مع فريقه أمام الاتحاد بنجمه عبد الرزاق حمدالله، وهو ما فجر الانتقادات ضده وبقية اللاعبين.

وبعد نهائي السوبر، نشرت صحيفة ماركا الإسبانية مقطع فيديو ظهر خلاله أحد الجماهير يدوس بأقدامه على قميص رونالدو بالرقم 7.

🚨| They no longer want the CR7 in Arabic.



Several Al-Nassr fans trampled on Cristiano Ronaldo's jersey for failing to score a goal and bringing his team to victory. #ronaldo #CristianoRonaldo #AlNassr pic.twitter.com/UUQd5oNcig — FootballMedia (@FootballMediaID) January 29, 2023 Advertisement



ولم تجزم الصحيفة إن كان الفاعل جمهور النصر أم الاتحاد، لكن يبدو من المشاهد أن أحد جماهير العميد كان الفاعل، حيث كان يرتدي وشاح الفريق. ولم تجزم الصحيفة إن كان الفاعل جمهور النصر أم الاتحاد، لكن يبدو من المشاهد أن أحد جماهير العميد كان الفاعل، حيث كان يرتدي وشاح الفريق.