15
o
بيروت
15
o
طرابلس
4
o
صور
15
o
جبيل
0
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قتلى وجرحى... سقوط حافلة لفريق كرة قدم من فوق جسر
Lebanon 24
30-01-2023
|
09:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي أربعة أشخاص مصرعهم في البرازيل، اليوم الاثنين، نتيجة سقوط حافلة تقل فريق كرة قدم من فوق جسر، بحسب تقرير لشبكة "G1" نقلا عن بيانات من شرطة الطرق السريعة الفيدرالية (PRF).
وكانت الحافلة تقل لاعبين لفريق كرة قدم مع الجهاز التدريبي.
Advertisement
وتم تأكيد وفاة أربعة أشخاص، وإصابة 29 آخرين نقلوا إلى المستشفى المحلي، ولا توجد تفاصيل حول صحة الناجين. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن "صيرفة".. إليكم آخر المعلومات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة".. إليكم آخر المعلومات
04:15 | 2023-01-30
30/01/2023 04:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة "السي سويت" المروّعة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة "السي سويت" المروّعة.. هذا ما حصل
13:15 | 2023-01-29
29/01/2023 01:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جرى في لبنان يتكرّر فيها.. تحذيراتٌ من "إفلاس" دولة عربية بارزة!
Lebanon 24
ما جرى في لبنان يتكرّر فيها.. تحذيراتٌ من "إفلاس" دولة عربية بارزة!
12:00 | 2023-01-29
29/01/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن الفيل.. توتر كبير وإطلاق نار أمام مكتب حزبي!
Lebanon 24
في سن الفيل.. توتر كبير وإطلاق نار أمام مكتب حزبي!
14:29 | 2023-01-29
29/01/2023 02:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن السحوبات النقديّة... ماذا قرّر مصرف لبنان؟
Lebanon 24
بشأن السحوبات النقديّة... ماذا قرّر مصرف لبنان؟
08:35 | 2023-01-30
30/01/2023 08:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2023-01-30
مدرب النصر السعودي يكشف مفاجأة حول مستقبل رونالدو مع الفريق... ماذا أعلن؟
08:00 | 2023-01-30
طعن مدرب وإصابة 3 لاعبين... إليكم تفاصيل ما جرى في مباراة لكرة القدم!
07:22 | 2023-01-30
هذا اللاعب الشجاع.. قرر الرحيل بعد الإصابة لإعفاء ناديه من راتبه!
06:22 | 2023-01-30
الجمهور السعودي يدوس بأقدامه على قميص رونالدو! (فيديو وصور)
05:00 | 2023-01-30
تعادل محبط للريال بملعبه مع سوسيداد
02:00 | 2023-01-30
باريس سان جيرمان يواصل نتيجته السيئة...
فيديو
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
30/01/2023 18:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
30/01/2023 18:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
30/01/2023 18:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact