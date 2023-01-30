قتلى وجرحى... سقوط حافلة لفريق كرة قدم من فوق جسر

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لقي أربعة أشخاص مصرعهم في البرازيل، اليوم الاثنين، نتيجة سقوط حافلة تقل فريق كرة قدم من فوق جسر، بحسب تقرير لشبكة "G1" نقلا عن بيانات من شرطة الطرق السريعة الفيدرالية (PRF).وكانت الحافلة تقل لاعبين لفريق كرة قدم مع الجهاز التدريبي.وتم تأكيد وفاة أربعة أشخاص، وإصابة 29 آخرين نقلوا إلى المستشفى المحلي، ولا توجد تفاصيل حول صحة الناجين. (روسيا اليوم)