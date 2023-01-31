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رياضة

يوفنتوس يطعن على قرار خصم 15 نقطة من رصيده

Lebanon 24
31-01-2023 | 02:00
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أعلن يوفنتوس الإيطالي تقدمه بطلب رسمي إلى مجلس الضمان الرياضي المحلي، للطعن بالعقوبة الأخيرة التي تعرض لها، والتي أوصت بخصم 15 نقطة من رصيده الحالي في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم خلال الموسم الجاري.
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وفي وقت سابق، فرضت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبةٍ قاسية على يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده الحالي في الدوري، ليتراجع إلى المركز الـ13 في الكالتشيو برصيد 23 نقطة، بعد أن كان يملك في جعبته 38 نقطة.


ونشرت محكمة الاستئناف في إيطاليا تفاصيل أكثر عن أسباب العقوبة القاسية المفروضة على يوفنتوس، والتي تعود بفعل مخالفات مرتكبة في عقود انتقالات اللاعبين، وهي المخالفات التي وصفت بالخطيرة والمتكررة وطويلة الأمد.

ورفض يوفنتوس الاستسلام أمام قرار محكمة الاستئناف مفضّلًا رفع القضية إلى مجلس الضمان الرياضي من أجل الحكم في تفاصيلها.
 
ووصف قرار محكمة الاستئناف الإيطالية بغير المنطقي والذي لا يستند إلى أسس وقواعد قانونية، ما يدفعه إلى البحث عن العدالة في مكان آخر. (win win)
 

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