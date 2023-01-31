محرز مرشح لجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي

رشّح مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في النادي خلال شهر كانون الثاني، إلى جانب الهولندي ناثان أكي والإنكليزي جاك غريليش، وذلك نظير المستوى الرائع الذي قدمه في المباريات الأخيرة لناديه.

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وتألق النجم الجزائري خلال الشهر الجاري بشكل لافت للانتباه في مباريات الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد على حد سواء، إذ شارك في 6 مباريات، وسجل خلالها 5 أهداف، بالإضافة إلى تقديمه تمريرتين حاسمتين، مسهما بقسط كبير في فوز فريقه بمباريات مهمة أمام خصوم كبار على غرار توتنهام وتشيلسي.



وسيتم اختيار لاعب الشهر في مانشستر سيتي من خلال عملية تصويت للجماهير، أطلقها النادي عبر موقعه الرسمي اليوم، وستستمر لبضعة أيام، قبل إعلان الفائز بالجائزة التي سيكون لها وقع معنوي إيجابي على المتوج بها في بقية مشوار الموسم.





وكان محرز قد توج بجائزة أفضل لاعب في السيتي خلال شهر كانون الأوّل الماضي، نظير تألقه الكبير منذ عودة المنافسات بعد انتهاء مونديال قطر، إذ بات لاعبا أساسيا في حسابات غوارديولا، وأصبح يقود هجوم فريقه برفقة النرويجي إيرلينغ هالاند. (win win)