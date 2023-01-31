Advertisement

رياضة

جرح في مكان حساس.. بطل اتحاد UFC للفنون القتالية يتعرض لحادث سير (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1034001-638107546157168440.jpg
Doc-P-1034001-638107546157168440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA سابقا، الإيرلندي كونور ماكغريغور، عن تعرضه لحادث سير، مؤكداً أنه بخير ومحظوظ كونه بقي على قيد الحياة.
 
وقال ماكغريغور إن سيارة اصطدت به عندما كان يقود دراجته الهوائية، بالقرب من منزله في العاصمة الايرلندية.
وخرج الرجل الذي كان يقود السيارة للاعتذار من المقاتل الإيرلندي، فطمأنه أنه بخير ولم يتعرض سوى لإصابات طفيفة.
وشارك كونور ماكغريغور متابعيه بمقطع فيديو من مكان الحادث عبر صفحته على موقع "إنستغرام" وعلق عليه: "تعرضت الآن لضربة من قبل سيارة من الخلف، بسبب فخ الشمس، لم يستطع السائق رؤيتي، صدمتني مباشرة وهي بأقصى سرعة".
 
Advertisement
وأضاف: "أشكر الله على أن الوقت لم يحن بعد. وأشكر المصارعة والجودو أيضا. لقذ أنقذ حياتي الوعي في التعامل مع السقوط". (روسيا اليوم)

رياضة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:54 | 2023-01-31
02:00 | 2023-01-31
23:00 | 2023-01-30
16:00 | 2023-01-30
14:00 | 2023-01-30
11:00 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website