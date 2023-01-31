جرح في مكان حساس.. بطل اتحاد UFC للفنون القتالية يتعرض لحادث سير (فيديو)

كشف بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA سابقا، الإيرلندي كونور ماكغريغور، عن تعرضه لحادث سير، مؤكداً أنه بخير ومحظوظ كونه بقي على قيد الحياة.

وقال ماكغريغور إن سيارة اصطدت به عندما كان يقود دراجته الهوائية، بالقرب من منزله في العاصمة الايرلندية.

وخرج الرجل الذي كان يقود السيارة للاعتذار من المقاتل الإيرلندي، فطمأنه أنه بخير ولم يتعرض سوى لإصابات طفيفة.

وشارك كونور ماكغريغور متابعيه بمقطع فيديو من مكان الحادث عبر صفحته على موقع "إنستغرام" وعلق عليه: "تعرضت الآن لضربة من قبل سيارة من الخلف، بسبب فخ الشمس، لم يستطع السائق رؤيتي، صدمتني مباشرة وهي بأقصى سرعة".

وأضاف: "أشكر الله على أن الوقت لم يحن بعد. وأشكر المصارعة والجودو أيضا. لقذ أنقذ حياتي الوعي في التعامل مع السقوط". (روسيا اليوم)