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رياضة

بعد انتقاله الى النصر السعودي.. رونالدو يبيع طائرته الخاصة والسبب؟

Lebanon 24
31-01-2023 | 02:54
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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، في إيجاد مشتر لطائرته الخاصة بعد أشهر من عرضها للبيع.

وعرض كريستيانو رونالدو طائرته الخاصة للبيع في ايلول الماضي، لرغبته في شراء طائرة بمواصفات أفضل.
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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن رونالدو توصل بشكل نهائي لمشتر لطائرته الخاصة من طراز "Gulstream G-200" والتي لا يوجد منها إلا 250 قطعة حول العالم.

ووفقا لما نشرته الصحيفة الكتالونية، فإن طول الطائرة يبلغ 7.4 متر، وعرضها 2.19 متر، بينما يبلغ الارتفاع 6.53 متر.

وكلفت الطائرة كريستيانو رونالدو عند شرائها في عام 2015 مبلغ 20 مليون يورو، ولكن المبلغ الذي باعها به في 2023 غير معروف حتى الآن.

هذه الطائرة كانت تتسع إلى 10 أشخاص بالإضافة لوجود مقصورة عالمية، أما سرعتها القصوى فكانت تصل إلى 560 ميلاً في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت طائرة النجم البرتغالي تتميز بتفاصيل أخرى، كونها فسيحة للغاية وبها ثلاجة وجهاز ميكروويف وفرن كهربائي وخدمة إنترنت "واي فاي" وهاتف ونظام وسائط متعددة. (روسيا اليوم)

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