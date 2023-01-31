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رياضة

ميسي: كأس العالم قالت لي تعال خذني

Lebanon 24
31-01-2023 | 11:00
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قال الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بلقب مونديال قطر 2022، في حديث لإذاعة "أوربانا بلاي": كأس العالم نادتني، قالت لي تعال خذني، لأنه الآن بإمكانك أن تلمسني. رأيتها تلمع في استاد لوسيل الرائع ولم أتردد عندما قررت تقبيلها".
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وأضاف ميسي أنه كان يتمنى أن يتسلم الكأس من مواطنه الراحل الأسطورة دييغو مارادونا، لكن الأخير توفي في عام 2020 من دون أن يتمكن من رؤية الأرجنتين تحقق لقبها الثالث.

وتابع: فزت بكأس العالم بعد العديد من المعاناة في مباريات نهائية خسرناها.

وقال: حسنًا، لم يبق شيء، فزت بكل شيء مع المنتخب وبرشلونة وعلى الصعيد الفردي. (العربية)
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